Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin köklü bağcılık kültürünü, zengin gastronomi mirasını ve yerel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, renkli ve coşkulu etkinliklerle kapılarını açtı. Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu festivalin ilk gününe Tekirdağlılar yoğun ilgi gösterdi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ'ın yüzyıllardır süregelen üretim kültürünü ve lezzet mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen festivalin ilk gün heyecanı, sanatla buluşan bir etkinlikle başladı. Zübeyde Hanım TEK Sanat Galerisi'nde Tekirdağ'ın kırsal üretimini ve kent kültürünü konu alan 'Emek ve Bereket' resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Sergi açılışının ardından festival coşkusu sokaklara taşındı. Hasan Âli Yücel Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleriyle birlikte bando eşliğinde festival alanının kurulduğu Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'na kadar uzanan korteje katıldı. Sahil Dolgu Alanı'nda halk oyunları gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda festival heyecanı sürdü.

CANDAN BAŞKAN: 'TEKİRDAĞ'IMIZ ÇOK GÜZEL'

Açılış töreninde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, festivalin Tekirdağ için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte daha da güzeliz. Tekirdağ'ımız çok güzel ama bugün çok kıymetli konuklarımızla bir ayrı güzel. Bugün toprağın emeğini, bağın bereketini, üreticimizin alın terini, kadınlarımızın el emeğini ve ustalarımızın kuşaktan kuşağa aktardığı tarifleri büyük bir sofrada buluşturuyoruz. Aynı zamanda bu lezzetleri dünyaya açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.'

'SOFRA BİZİM TARİHİMİZ VE BİRLİKTELİĞİMİZDİR'

Konuşmasında Tekirdağ'ın eşsiz doğasına ve sofra kültürüne dikkat çeken Candan Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Amacımız; üreticimizi tüketiciyle, geleneksel mutfağımızı çağdaş gastronomi anlayışıyla, yerel değerlerimizi uluslararası deneyimlerle buluşturmak. Bu ürünleri sadece korumak değil; daha çok üretmek, daha çok tanıtmak, daha çok tüketiciyle buluşturmak ve üreticimize daha fazla kazandırmak. Tekirdağ gerçekten her şeyiyle çok özel bir şehir. Bir yanında Marmara'nın mavisi, bir yanında Ganosların yeşili uzanır. Sabah güneşi üzüm bağlarının üzerinden yükselir, akşamın kızıllığı denizimize vurur. Şarköy'den Saray'a, Malkara'dan Marmaraereğlisi'ne kadar her ilçemizin ayrı rengi, ayrı kültürü, ayrı güzelliği ve ayrı lezzeti var. Bizim için sofra çok kıymetli. Sofra bir kültür. Sadece karnımızı doyurduğumuz bir yer değil; tarihimizi, iklimimizi, üretim biçimimizi, göçlerimizi ve komşuluk ilişkilerimizi gösteriyor. Bugün bu büyük Tekirdağ sofrasında şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini ve henüz coğrafi işaret almamış ama bu değeri taşıyan pek çok lezzetimizi bir araya getiriyoruz.'

'BU FESTİVAL YALNIZCA TEKİRDAĞ'IN DEĞİL, BUNDAN SONRA TRAKYA'NIN, ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN FESTİVALİ OLACAK'

Bağcılığın kentin en önemli kimliklerinden biri olduğunu belirten Başkan Yüceer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu değerlerimizin tanıtılması, korunması ve hak ettiği değeri bulması için bu festivali hayata geçirdik. İlkini gerçekleştiriyoruz. O yüzden eksiğimiz, kusurumuz olursa şimdiden affola diyorum. Bağcılık kültürü bu toprakların olmazsa olmazı. Kınalı Yapıncak başta olmak üzere bölgemizle özdeşleşen üzüm çeşitleri, Tekirdağ'ın korunması gereken en kıymetli tarımsal ve kültürel değerleri arasında yer alıyor. Biz de üzümümüzü yalnızca bir ham madde olarak değil, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek pazarlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün bismillah dedik. Üç gün boyunca dolu dolu bir festival yaşayacağız. Yerel üreticilerimizin stantlarından sergilere, yarışmalardan söyleşilere, şef gösterilerinden çocuk atölyelerine kadar gastronomi kültürümüzü farklı yönleriyle yaşayacağız. Bu festival yalnızca Tekirdağ'ın değil, bundan sonra Trakya'nın, ülkemizin ve dünyanın festivali olacak. 11 ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizi, komşu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, ülkemizin dört bir yanındaki yurttaşlarımızı ve yurt dışından gelecek misafirlerimizi buradan bir kez daha davet ediyorum. Gelin, Tekirdağ'ın sofrasında buluşalım. Gelin, bağlarımızın hikâyesine, üreticimizin emeğine ve kültürümüzün zenginliğine birlikte tanıklık edelim. Bugün mavi gözlü şehrimiz; toprağıyla, bağıyla, deniziyle, mutfağıyla ve limanıyla çok daha büyük bir hikâyeyi dünyaya anlatıyor. Bugün o hikâyenin ilk sayfasını birlikte açıyoruz. İnşallah bu festivalimizi bundan sonra daha da büyüterek geleneksel hale getireceğiz. Bu festivalde emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma, kurumlarımıza, belediyelerimize, üreticilerimize, kadın kooperatiflerimize, şeflerimize, ustalarımıza, esnafımıza ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sağ olun, var olun.'

KINALI YAPINCAK ÜZÜM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Açılış konuşmalarının ardından Tekirdağ'ın simge lezzetlerinden olan Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada 1. olan üreticiye 50 bin TL'lik ödülünü Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. olan üreticiye 40 bin TL'lik ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 3. olan üreticiye ise 30 bin TL'lik ödülünü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar verdi.

YEŞİLÇAM'IN SULTANI TÜRKAN ŞORAY TEKİRDAĞLILARLA BULUŞTU

Festivalin ilk gününün en heyecan verici anlarından biri ise Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ın sahneye çıkması oldu. Tekirdağlıların sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde alana gelen Şoray, Tekirdağ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Candan Başkan'a teşekkür etti.

CANDAN BAŞKAN VE TÜRKAN ŞORAY ASMA YAPRAĞINDA TEKİRDAĞ KÖFTESİ HAZIRLADI

Konuşmaların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Candan Başkan, Türkan Şoray ve protokol üyelerinin katılımıyla 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Başkan Yüceer ve Türkan Şoray, sahnede kurulan mutfak tezgahının başına geçerek asma yaprağında Tekirdağ köftesi hazırladı.

TEKİRDAĞ'IN LEZZETLERİ BÜYÜK SOFRADA BULUŞTU

Festivalin önemli bölümlerinden biri olan 'Büyük Tekirdağ Sofrası: Tekirdağ Gastronomi Mirası' ise kentin zengin mutfak kültürünü bir araya getirdi. Tekirdağ'ın 11 ilçesinden yöresel ürünlerin yer aldığı sofrada; Tekirdağ köftesi, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası başta olmak üzere kente özgü çok sayıda coğrafi işaretli ürün ve yöresel lezzet sergilendi.