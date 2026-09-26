Mersin Büyükşehir Belediyesi; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın desteklerinden yararlanan Tarsuslu üretici kadın Ahenk Arkan da kendi markası 'Tarcitrus' ile kentin narenciye zenginliğini kolonyadan reçele, turunç ekşisinden sabuna kadar pek çok ürüne yansıtıyor.

MERSİN (İGFA) - Doğayla iç içe olma ve üretme tutkusunu kendi işletmesinde bir araya getirdiğini söyleyen Arkan, Tarsus'un ilk ekolojik ana okulunu kurduğunu; bugün ise kentin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak, özellikle narenciye üzerine çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Kendi markası olan 'Tarcitrus' ile Tarsus'un narenciye zenginliğini farklı ürünlere dönüştüren Arkan, marka ismini de kentin kimliğinden aldığı ilhamla oluşturduğunu belirtti. Arkan 'Citrus narenciye demek. Tarsus'un da 'Tar' olarak ilk üç harfini aldık ve kendi markamızı ürettik. Şu an marka tescilini de aldık' dedi.

Üretim yolculuğunun turunç reçeliyle başladığını anlatan Arkan, narenciye kabuklarını da değerlendirdiğini belirterek, 'Turunç, portakal, greyfurt ve limon kabuklarını kullanarak doğal kolonyalar ürettim. Daha sonra portakal çiçeği ve esanslar kullanarak kolonya çeşitlerimizi genişlettim. Aynı zamanda bütün narenciye çeşitleriyle reçel üretiyorum. Turunç ekşimiz oldukça meşhur oldu. Bunların yanı sıra sabun üretimi de yapıyorum' diye konuştu.

'Tarcitrus'ta üretimin yanı sıra butik kafe konsepti de bulunduğunu söyleyen Arkan, kendi ürettiği ya da doğal içerikli üretim yapan üreticilerden temin ettiği ürünlerle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

Arkan: 'Büyükşehir'in üretici kadın stantları marka tanınırlığımızı artırdı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarının kendisi için önemli bir destek olduğunu vurgulayan Arkan, bu stantlar aracılığıyla tanıştığı diğer üretici kadınlarla da dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti. Büyükşehir'in desteğinin yalnızca ürünlerini tanıtmakla sınırlı kalmadığını, üretici kadınlar arasında güçlü bir iş birliği kurulmasına da katkı sunduğunu kaydeden Arkan, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantları, işletmemi açtıktan sonra çok büyük destek sağladı. Özellikle marka tanınırlığımız açısından çok büyük faydası oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne o açıdan teşekkür ediyorum. Hem bizleri buluşturuyor hem de üretici kadınlara destek oluyor' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara yönelik eğitim programlarından da yararlandığını sözlerine ekleyen Arkan, 'Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlar için sunmuş olduğu birçok eğitim programı var. Ben de bunlardan faydalanıyorum' diye konuştu.