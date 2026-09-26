Şanlıurfa 'da yeni İtfaiye İstasyonu Hizmet Binası açılışında itfaiye ekipleri tarafından elektrikli araç yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan mini tatbikat ilgiyle izlendi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde yapımı kısa sürede tamamlanan yeni İtfaiye İstasyonu Hizmet Binası ile Şanlıurfa Arama ve Kurtarma (ŞUAK) Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirilen açılış programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, genel sekreter yardımcıları, Daire Başkanları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kent genelinde acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla itfaiye teşkilatının fiziki altyapısının güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

BAŞKAN GÜLPINAR: 'ŞEHRİN BUGÜNÜNÜ DEĞİL, YARININ DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü'de yapımı tamamlanan İtfaiye İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, itfaiye teşkilatının 17 istasyona çıkarıldığını açıkladı.

'İTFAİYE EN HAZIR OLUNMASI GEREKEN ALANDIR'

İtfaiye hizmetinin belediyecilikte en kritik birimlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Karaköprü İtfaiye İstasyonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. İtfaiye, belediyecilik hizmetleri içerisinde en hazır olunması gereken alanlardan biridir. İtfaiyeci, bir olayla ne şekilde karşılaşacağını önceden bilemez. Karaköprü sürekli gelişen ve kalabalıklaşan bir ilçemizdir. Bizler de şehrin bugününü değil, yarınını düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu istasyon da tam olarak böyle bir ihtiyaçtan doğdu.

'İSTASYON SAYISI 17'YE ÇIKTI

İtfaiye ağının genişletildiğini belirten Başkan Gülpınar, 'Merkez ve kırsalda 15 itfaiye merkezi ile hizmet veren itfaiye teşkilatımızı bugün 17 istasyona çıkardık. Bundan sonraki yıllarda da yeni istasyonları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki itfaiyede zaman kavramı ve mesafe, yakınlık çok önemlidir' dedi.

50 UZMAN PERSONEL KADROYA KATILDI

Teşkilatın personel yapısının güçlendirildiğini ifade eden Başkan Gülpınar, şu bilgileri paylaştı:'Geçtiğimiz yıl KPSS ile alanında uzman, eğitim almış 50 itfaiye ve sivil savunma mezunu kardeşimizi şeffaf bir şekilde teşkilatımıza kazandırdık.'

ŞUAK VE AFET VURGUSU

Sualtı Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibinin önemine de dikkat çeken Başkan Gülpınar, afetlere hazırlık vurgusu yaptı:'ŞUAK da bizim için son derece önemlidir. Bu ekip, alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Sualtı ve su üstü arama-kurtarma tecrübesine sahip bir ekipten oluşuyor. Afet olduktan sonra ne yapacağımızı düşünmekten ziyade, afet olmadan önce hazırlığımızı yapmak zorundayız. Geçtiğimiz gün çok şiddetli bir deprem atlattık. Ben tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun diyorum.'Başkan Gülpınar, konuşmasını 'Yeni itfaiye istasyonumuzun Karaköprü ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' sözleriyle tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Kırmızı da Başkan Gülpınar ve katılımcılara iitfaiye daire başkanlığının yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Mehmetçik Mahallesi'nde hizmete giren yeni istasyonun, bölgedeki yangın ve diğer acil durumlara müdahale süresinin kısaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGININA MÜDAHALE TATBİKATI

Program kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından elektrikli araç yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yanan elektrikli araca ekipler tarafından müdahale edilirken, özellikle elektrikli araç yangınlarında uygulanması gereken müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat, itfaiye ekiplerinin müdahale kabiliyetlerini başarıyla sergilemesiyle tamamlandı.

Yeni İtfaiye İstasyonu ile birlikte hizmete açılan ŞUAK Hizmet Binası ise Şanlıurfa'nın afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli merkezlerden biri olacak.

Açılış programında ayrıca İtfaiye Haftası dolayısıyla görev başındaki itfaiye personelinin haftası kutlandı.