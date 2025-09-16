Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. En fazla satış İstanbul’da (21 bin 814), Ankara’da (12 bin 419) ve İzmir’de (7 bin 695) gerçekleşirken, en az Ardahan’da (49), Bayburt’ta (105) ve Tunceli’de (138) kaydedildi. Uyruklara göre en fazla satış Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ipotekli konut satışları yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 oldu; toplam satışların yüzde 13,8’ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ise satışlar yüzde 21,3 artarak 978 bin 70’e ulaştı.

Aynı dönemde ipotekli satışlar yüzde 84,6 artışla 141 bin 227’ye yükseldi. İlk el satışları yüzde 4,8 artarak 43 bin 916 (toplamın yüzde 30,6’sı), ikinci el satışları yüzde 7,8 artarak 99 bin 403 (yüzde 69,4 pay) olarak gerçekleşti. Diğer satışlar yüzde 2,5 artışla 123 bin 607 oldu (yüzde 86,2 pay).

Yabancılara satışlar yüzde 19,8 azalarak 1 bin 810’a geriledi (yüzde 1,3 pay); en çok İstanbul (671), Antalya (576) ve Mersin’de (123) yapıldı.

Yabancılara toplam satışlar Ocak-Ağustos’ta yüzde 13,2 düşüşle 13 bin 77 oldu. Ülke bazında en çok Rusya (283), İran (155) ve Almanya (118) vatandaşlarına satış gerçekleşti.