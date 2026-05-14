Türkiye genelinde ilk el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306'ya yükseldi. İpotekli satışlardaki güçlü artış dikkat çekerken, yabancılara yapılan konut satışları geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 oldu.

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,3 düşüşle 86 bin 502 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Nisan ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış göstererek 25 bin 771'e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 4 azalışla 101 bin 37 olarak kaydedildi. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 2,9 arttı, ikinci el satışlar ise yüzde 6,1 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise ilk el satışlar aylık bazda yüzde 5,4 yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 0,5 arttı.

YABANCILARA SATIŞTA DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak bin 516 oldu. Toplam satışlar içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık bazda yüzde 11,6 düşüşle 5 bin 681'e geriledi.

Nisan ayında yabancılara en fazla konut satışı 263 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, Çin vatandaşları 110, İran vatandaşları ise 100 konutla sıralamada yer aldı.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre iş yeri satışlarında da yükseliş görüldü. İlk el iş yeri satışları nisanda yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 4 bin 301'e çıktı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 8,7 artışla 11 bin 393 oldu.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 102,1 artışla 758'e yükselirken, diğer iş yeri satışları yüzde 7,7 artarak 14 bin 936 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 7,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ilk el iş yeri satışlarında aylık yüzde 10, ikinci el satışlarda yüzde 8,8 artış kaydedildi.