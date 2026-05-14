\u0130zmir'in 94 y\u0131ll\u0131k Cumhuriyet markas\u0131 olan \u015ea\u015fal Su Fabrikas\u0131, \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Cemil Tugay'\u0131n g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131yla ata\u011fa kalkt\u0131. 2024 y\u0131l\u0131n\u0131n Nisan ay\u0131ndan \u00f6nce ayl\u0131k 200 bin \u015fi\u015fe olan \u00fcretim, 2025 y\u0131l\u0131nda ayl\u0131k 4 milyona \u00e7\u0131kt\u0131. \u00dcretimin ilerleyen s\u00fcre\u00e7te daha da artmas\u0131 hedefleniyor.\u0130ZM\u0130R (\u0130GFA) - \u0130zmir'in marka de\u011ferlerinden biri olan ve at\u0131l durumdayken \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi taraf\u0131ndan yeniden kente kazand\u0131r\u0131lan \u015ea\u015fal Su, Menderes il\u00e7esindeki \u015ea\u015fal K\u00f6y\u00fc'nde 0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj se\u00e7enekleriyle \u00fcretime devam ediyor. \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Dr. Cemil Tugay'\u0131n g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2024 y\u0131l\u0131n\u0131n Nisan ay\u0131nda ayl\u0131k 200 bin \u015fi\u015fe olan \u00fcretim, ayl\u0131k 4 milyon \u015fi\u015feye \u00e7\u0131kt\u0131. Bunun yan\u0131nda T\u00fcrk Standartlar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc (TSE) denetimlerinden ge\u00e7erek t\u00fcm \u00fcr\u00fcn gruplar\u0131nda TS 266 standard\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan \u015ea\u015fal Su, ilerleyen s\u00fcre\u00e7te kapasitesini ve \u00fcretim say\u0131lar\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 hedefliyor. \u0130zdo\u011fa A\u015e Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lkay Kalafat, 2024 y\u0131l\u0131 Nisan ay\u0131ndan \u00f6nce \u015ea\u015fal Su Fabrikas\u0131'nda ayl\u0131k 200 bin \u015fi\u015fe \u00fcretip sat\u0131\u015fa haz\u0131r hale getirdiklerini, 2025 ve 2026 y\u0131llar\u0131nda yap\u0131lan \u00fcretim iyile\u015ftirmeleri ve kademeli art\u0131\u015fla bu rakam\u0131n ayl\u0131k 4 milyon \u015fi\u015feye y\u00fckseltildi\u011fini s\u00f6yledi. Kalafat, bu s\u00fcre\u00e7te fabrikaya TSE belgesi kazand\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00fcretimin ulusal standartlara uygun hale getirildi\u011fini belirtti. Sat\u0131\u015f taraf\u0131nda da \u00f6nemli geli\u015fmeler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kalafat, 2024 Nisan ay\u0131ndan sonra 5 bayi ve \u0130ZMAR dahil olmak \u00fczere 6 yerel market zincirinin sisteme dahil edildi\u011fini, b\u00f6ylece \u0130zmir halk\u0131n\u0131n suya eri\u015fiminin kolayla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. 'Prensibimiz, kaliteli suyu uygun fiyatlarla \u0130zmir halk\u0131 ile bulu\u015fturmak' diyen Kalafat, ilerleyen d\u00f6nemde \u00fcretim kapasitesinin art\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ve yeni bayi ile market zincirleriyle sat\u0131\u015f a\u011f\u0131n\u0131n geni\u015fletilece\u011fini ifade etti. KAPAS\u0130TE ARTI\u015eI SA\u011eLANDI \u00dcretim s\u00fcre\u00e7lerinde mevcut \u015fi\u015firme makinesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen bak\u0131m ve onar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla kapasite art\u0131\u015f\u0131 sa\u011fland\u0131. Ayr\u0131ca, \u00fcretim kapasitesine yetersiz kalan paletleme makinesi sisteminde de kapasiteyi art\u0131rmaya y\u00f6nelik iyile\u015ftirmeler yap\u0131ld\u0131. Ger\u00e7ekle\u015ftirilen bu d\u00fczenlemeler sayesinde t\u00fcm cam ve pet \u015fi\u015fe hatlar\u0131nda \u00fcretim kapasitesi art\u0131r\u0131l\u0131rken, \u00fcretim verimlili\u011fi y\u00fckseltildi ve maliyetlerde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sa\u011fland\u0131. Ayr\u0131ca fabrika i\u00e7erisinde eksik olan yang\u0131n tesisat\u0131 sistemi kuruldu ve t\u00fcm fabrikan\u0131n sigorta i\u015flemleri tamamland\u0131. \u015ea\u015fal Su, yeni y\u00fcz\u00fcyle raflarda yerini ald\u0131. \u0130zmir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi i\u015ftiraki \u0130zdo\u011fa taraf\u0131ndan i\u015fletilen ve Menderes il\u00e7esindeki \u015ea\u015fal K\u00f6y\u00fc'nde 0,5 L, 1,5 L ve 5 L pet, 0,33 L ve 0,75 L cam ambalaj se\u00e7enekleriyle \u00fcretilen sular, yeni y\u00fcz\u00fcyle t\u00fcketiciyle bulu\u015fuyor. Uzun y\u0131llard\u0131r \u0130zmir'in kent haf\u0131zas\u0131nda yer etmi\u015f, kentle \u00f6zde\u015fle\u015fmi\u015f kamusal bir de\u011fer olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kan \u015ea\u015fal'da logo korunarak haz\u0131rlanan yeni etiket tasar\u0131m\u0131na, \u0130zmir'in simgelerinden Saat Kulesi de eklendi. B\u00dcY\u00dcMEYE DEVAM ED\u0130YOR 5 zincir market, 5 bayi, \u0130ZMAR Tanzim Sat\u0131\u015f Marketleri, Grand Plaza sat\u0131\u015f noktalar\u0131 ve \u0130zmirli Kahve \u015fubeleriyle Ege'ye yay\u0131lan \u015ea\u015fal Su, ba\u015fta \u0130zmir olmak \u00fczere Manisa, Ayd\u0131n, U\u015fak ve Mu\u011fla'da geni\u015fleyen bayilik ve da\u011f\u0131t\u0131m a\u011f\u0131yla b\u00fcy\u00fcmeye devam ediyor.