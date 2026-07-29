Dünyada hızla gelişen deneyimsel turizm anlayışını Çeşme'ye taşıyacak Castello Fontana'nın 'ÇED Halkın Katılımı Toplantısı', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkisi dâhilinde gerçekleştirildi. Bölgeye ekonomik ve sosyal değer katmayı hedefleyen proje, toplantıda Çeşme halkından güçlü destek gördü.

İZMİR (İGFA) - Sanat, kültür, tarım, gastronomi, turizm, eğitim ve sağlık olmak üzere yedi ana disiplin üzerine kurulan Castello Fontana, yerel halkla bütünleşik bir yaşam modeli sunmaya hazırlanıyor. Projenin yaratacağı istihdamın yanı sıra bölgedeki çiftçi, üretici ve esnafla oluşturacağı ekosistemle yerel ekonomiyi desteklemesi; Çeşme'nin turizm kalitesini yükselterek uluslararası markaları bölgeye kazandırması hedefleniyor.

Projeye Çeşme Halkından Tam Destek

Castello Fontana Projesi'nin ÇED Halkın Katılımı Toplantısı, Çeşme halkının projeye gösterdiği güçlü desteği de gözler önüne serdi. Çeşmelilerin projeye sahip çıkması; bölgenin yerel değerlerini koruyup geliştirmeyi, turizmi daha nitelikli bir yapıya kavuşturmayı ve Çeşme için sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmayı amaçlayan Castello Fontana'nın bölge açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

'Çeşme Halkının Desteği, Ne Kadar Doğru Bir Yatırım Yaptığımızın Göstergesidir'

Konuya ilişkin açıklama yapan Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. Proje Geliştirme ve Hukuk Danışmanı Habip Arıkan, 'Castello Fontana Deneyimsel Turizm ve Yaşam Merkezi projemize Çeşme halkının göstermiş olduğu destek bizler için çok kıymetli. Anantara Retreat Çeşme yatırımını açıkladığımız günden bu yana birçok Çeşmeli bizlere ulaşarak proje hakkında bilgi edinmek istedi. Projenin Çeşme için ne kadar önemli olduğu, yerel halk için yaratacağı istihdamın kıymeti, içerdiği sürdürülebilir kalkınma modeli ve çiftçiyle, esnafla nasıl bir ekosistem oluşturacağı üzerine derin sohbetler yapma imkânımız oldu. Projemizin temel yaklaşımı, yerel Çeşme halkıyla bütünleşik bir yaşam modeli üzerine kurulu. Dünyada hızla gelişen deneyim odaklı seyahat anlayışı, doğru yatırımlarla Çeşme için büyük bir fırsata dönüşecektir' dedi.