TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 12’nci toplantısında, 10 düşünce kuruluşu temsilcisinin görüşlerini değerlendirdi. Toplumsal rızanın yüzde 75’in üzerinde olmasının önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Kürt vatandaşların kimlik tereddütleri giderilmeli" diyerek raporun yakında TBMM’ye sunalacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 12’nci toplantısının kapanışında, iki oturumda 10 düşünce kuruluşu ve araştırma merkezi temsilcisinin görüşlerinin alındığını belirtti.

Kapanış konuşmasında “En verimli toplantılardan biri oldu” diyen Kurtulmuş, CHP’li üyelerin yüksek desteğiyle komisyonun doğru bir istikamette ilerlediğini vurguladı.

Toplantılarda herkesin siyasi duruşunu açıkça ifade ettiğini, tartışma çıkmadan fikirlerin paylaşıldığını söyleyen Numan Kurtulmuş, “Komisyon üyelerimizde, süreci en kısa sürede tamamlamak için sağlam bir irade var. Demokrasi ve hukuk devleti beklentilerini içeren bir raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacağız” dedi.

TOPLUMSAL RIZA YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE

Komisyonun, Türkler ve Kürtler arasında yüzde 75’in üzerinde bir toplumsal rıza oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu, önemli bir destek. Ancak rızayı artırmak sadece komisyonun değil, sivil toplumun da görevidir. Kurum temsilcilerinden, olumlu görüşlerini çevrelerinde paylaşarak toplumsal kanaati güçlendirmelerini rica ediyoruz" diyerek olumsuz tespitlerin fazla dile getirilmemesini önerdi.

“KÜRT KİMLİĞİ TEREDDÜTLERİ GİDERİLMELİ”

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Kurtulmuş, Kürt vatandaşların en temel beklentisinin kimlikleriyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması olduğunu vurguladı.

“Türkiye’ye aidiyet Kürtler nezdinde çok yüksek. Bu, en büyük güvencemiz" diyen Kurtulmuş, "Eğer bu olmasaydı, 50 yıllık süreç Türkiye’yi başka bir noktaya taşırdı” dedi. PKK’nın silah bırakmasıyla başlayan sürecin, Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Sünniler, Şiiler ve Alevilerle güçlü bir gelecek inşa etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’nun açılacağını hatırlatan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir sonraki toplantı programının duyurulacağını, dinlenilecekler listesinin sonuna yaklaşıldığını belirterek, “Yeni teklifler olursa değerlendiririz, ancak hedefimiz raporu tamamlayıp Meclis’e sunmak” dedi.