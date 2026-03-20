Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğini artırmaya yönelik 'Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı' ön hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptı. Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen toplantı, Kayseri'ye özgü kapsayıcı afet yönetimi modelinin temelini oluşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda, engelli bireylerin afet ve acil durum süreçlerinde daha etkin korunmasını amaçlayan önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda düzenlenmesi planlanan 'Afet ve Acil Durumlarda Engellilik Çalıştayı' öncesinde gerçekleştirilen hazırlık toplantısı, geniş katılımla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıda, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, erişilebilirlik standartlarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, yürütülen çalışmalar ve hedeflenen model hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

Toplantıya; Erciyes, Kayseri, Abdullah Gül, Nuh Naci Yazgan ve Kapadokya üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra AFAD İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kayseri Kent Konseyi ve İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Ayrıca Türkuaz, UMKE, ANDA, GÖKBÖRÜ, Yesevi ve İHH arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri de sürece katkı sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli bir şehir oluşturma vizyonu doğrultusunda hem fiziksel altyapıyı güçlendirmeye hem de toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, özellikle dezavantajlı grupların afet süreçlerinde korunmasını önceleyen kapsayıcı bir yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalıştay ile birlikte, Kayseri'ye özgü 'Kapsayıcı Afet ve Acil Durum Yönetimi Modeli'nin geliştirilmesi, engelli bireylerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi ve tüm paydaşlar arasında sürdürülebilir bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.