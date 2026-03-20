İstanbul Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Zimem Defteri' uygulaması ile Ramazan ayında 2 bin 150 mahalle bakkalındaki 32 bin 345 dar gelirli ailenin toplam 73,5 milyon liralık borcu kapatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayı boyunca dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal dayanışma çalışmasının hayata geçirildiğini belirterek, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Zimem Defteri' geleneğinin yeniden uygulandığını açıkladı.

Vali Gül, borçların ihtiyaç sahiplerinin haberi olmadan ve ifşa edilmeden ödendiğini vurguladı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen çalışma kapsamında 2 bin 150 mahalle bakkalında veresiye defterleri kapatıldı.

Bu süreçte toplam 32 bin 345 ailenin borcu silinirken, ödenen tutarın 73 milyon 500 bin lirayı bulduğu ifade eden Vali Gül, paylaşımında projeye destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.