Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı kapsamında kent genelinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak vatandaşlar, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler, güvenlik güçleri ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Büyükkılıç, 'Kenetlenme zamanı, dayanışma zamanı' mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı arefesinde kentin dört bir yanında katıldığı bayramlaşma programlarıyla, bir gönül buluşmasına imza attı. Başkan Büyükkılıç, siyasi teşkilatlardan kamu kurumlarına, şehit aileleri ve gazilerden güvenlik güçlerine, huzurevi sakinlerinden vatandaşlara uzanan geniş bir bayramlaşma programına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, bayram programlarına AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda başladı. Programa; Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bir millet olarak tek yumruk olunması gerektiğine vurgu yaparak, 'Biz Osmanlıyız, biz Selçukluyuz, biz Cumhuriyetiz, biz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Kenetlenme zamanı, dayanışma zamanı, birbirimizle kucaklaşma zamanı, bayramınızı tebrik ediyoruz' dedi.

Bayramlaşma programlarının ikinci durağı Kayseri Valiliği oldu. Burada Vali Gökmen Çiçek ev sahipliğinde kamu görevlileri ile vatandaşlar arasında düzenlenen toplu bayramlaşma programına, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra il protokolü katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada da vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, ülkenin etrafının kan ve gözyaşı ile dolu olduğunu belirterek, bu süreçte birliğin, beraberliğin, kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Sıla-i rahim anlayışı çerçevesinde bayramda yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Büyükkılıç, kabir ziyaretlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şehit ve gazilerin unutulmadan, toplumsal dayanışmanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Bayram programı kapsamında anlamlı ziyaretler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti. Şehit yakınları ve gaziler için özel olarak hazırlanan lokal salonunda gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Büyükkılıç, onların her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak bayramlarını kutladı.

Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Büyükkılıç, görev başındaki personelle bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, güvenlik güçlerinin fedakârca görev yaptığını belirterek teşekkürlerini iletti.

Programın son durağı ise Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi oldu. Burada yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, büyüklerin hayır dualarını aldı. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyarette Başkan Büyükkılıç, 'Büyüklerimiz bizim en kıymetli hazinemiz' diyerek onların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, 'Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs ve Garnizon Komutanımız Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, kıymetli komutanlarımız, emniyet müdürümüz ve kaymakamımız ile birlikte Büyükşehir Belediyemize bağlı hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek, dua kaynağımız olan değerli büyüklerimizin bayramlarını kutladık. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi güler yüzle, muhabbetle ve sevinçle bizleri kucakladılar. Rabbim onların hayır dualarından bizleri eksik etmesin' diye konuştu.

Kayseri'de Gönül Belediyeciliği Sürüyor

Değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamı yaşandığını belirterek, 'Bu şehirde gönüller bir, dualar bir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin' dedi.