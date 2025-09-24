İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçen “Koleksiyonun Katmanları” adlı resim sergisi Galeri Beylikdüzü’nde sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ve Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Galeri Beylikdüzü’nde “Koleksiyonun Katmanları” resim sergisi ziyarete açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi’nin yanı sıra, Batı İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelebi, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der ve İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt’un katılım sağladığı sergi açılışına sanatseverlerin ilgisi de oldukça yoğun oldu. İyilik İçin Sanat Derneği’nin on yıllık koleksiyonundan hazırlanan sergi, Türkiye’nin çağdaş sanat üretiminin çok boyutlu yapısını görünür kılarken aynı zamanda sanatın üretim, ilişki ve anlam katmanlarına dair kapsamlı bir araştırma sunuyor.

ÇELEBİ: TÜM İSTANBUL'A YENİ BİR SANAT MEKÂNI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Sergi açılışında konuşma yapan Batı İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çelebi “Vakfımızın birinci amacı, kültür ve sanat çalışmalarının nitelikli örneklerini sunmak ve İstanbul'da güçlü bir platform oluşturarak hem ülkemize hem de dünyaya Batı İstanbul'un kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmaktır. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle yıl boyunca çeşitli sergilere ev sahipliği yapmak, genç sanatçıları desteklemek ve atölye programlarını düzenlemek suretiyle yalnızca Beylikdüzü’nde değil tüm İstanbul’a yeni bir sanat mekânı kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

BOZKURT: SANAT PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

“On yıl boyunca yalnızca eserleri değil sanatçılarla kurduğumuz bağları, izleyicilerle paylaştığımız duyguları ve paydaşlarımızla inşa ettiğimiz iş birliklerini de biriktirdik” diyen İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Kamuran Selin Bozkurt konuşmasında “Koleksiyonun Katmanları adıyla açtığımız bu sergi, sanatın yalnızca bireysel bir ifade biçimi değil kolektif bir süreç, ortak bir üretim ve paylaşım alanı olduğunu da hatırlatıyor. Biz inanıyoruz ki sanat paylaştıkça çoğalır ve genç sanatçılarımıza açtığımız yeni yollar, izleyicilerimize yeni bakış açıları, şehirlerimizde ise yeni kültürel zenginlikler kazandırır” ifadelerine yer verdi.

DER: HER KATMANDA CESARET, EMPATİ VE UMUT VAR

Sanatın insan ruhunu iyileştiren ve toplumu dönüştüren bir olgu olduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der “İyilik için sanat derken yalnızca güzel şeyler üretmekten değil, anlamlı olanı paylaşmaktan, bir yaraya merhem olmaktan, bir sesi duymaktan bahsediyoruz. Sanatçılarımız bu sergide farklı disiplinden farklı duygulardan yola çıkarak ortak bir amaca iyiliğe, şefkate ve dayanışmaya katkı sunmaktadır. Her katmanda cesaret, empati ve umut var. İçinde bulunduğumuz dünyanın karmaşasında, belki de bu katmanlar bir direnç biçimi olarak sanat aracılığıyla daha iyi, daha adil ve güzel bir dünya haline gelebilir” şeklinde konuştu.

64 SANATÇIYA AİT TOPLAM 76 ESER YER ALDI

Küratörlüğünü Hicran Aksöz’ün üstlendiği sergide, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen ve kuşaklararası diyaloğu da kapsayan üretimlerle 64 sanatçıya ait toplam 76 eser yer alıyor. Çeşitliliği ve çok katmanlı yapısıyla dikkat çeken sergi, Türkiye’nin çağdaş sanat üretimine dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Ayrıca bu seçki, salt bir eser derlemesi olmanın ötesinde; sanatın üretim, ilişki ve anlam katmanlarına dair kapsamlı bir araştırma sunmayı hedefliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, kasım ayının ortasına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.