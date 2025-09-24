Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihi ve kültürel bağların simgesi olan Bursa ile Bosna Hersek arasındaki dostluk köprüleri her geçen gün güçleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Forumu’na katılmak üzere Bursa’ya gelen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada Čolaković’i Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette, Bursa ile Bosna Herkes arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Bursa’nın Balkan coğrafyası ile güçlü kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirten Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, tarihi, kültürel ve ekonomik bağların daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kardeş şehir çalışmalarının önemine dikkat çeken Saldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Balkanlara büyük önem verdiğini dile getirerek ikili ilişkilerin sağlam temeller üzerinde süreceğini ifade etti.

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Mirsada Čolaković, Bursa’nın Bosna Hersek için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye ile Bosna Herkes arasındaki bağların gelişmesinde Bursa’nın önemli rol üstlendiğini söyleyen Čolaković, Başkan Mustafa Bozbey’in ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkanvekili Saldız tarafından Büyükelçi Čolaković‘e günün anısına çini vazo hediye edildi.