Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemi sona erdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyespor iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nda çocuklar sporla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin modern spor tesislerinde, alanında deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler; her biri 3 hafta süren toplam 3 dönem halinde düzenleniyor. Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklara 12 farklı branşta eğitim verilerek hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlanıyor hem de yaz tatillerini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor.

Çocukların yaz tatilini daha enerjik ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, yüzme, cimnastik, voleybol, okçuluk, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, güreş, basketbol, taekwondo ve judo olmak üzere branşta eğitim veriliyor. Binlerce çocuğa spor imkânı sunan Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem 17 Temmuz'da tamamlandı. İkinci dönem 20 Temmuz-8 Ağustos, üçüncü dönem ise 10 Ağustos-29 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederek eğitim programlarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Spor yapmanın yanı sıra arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli ve verimli vakit geçirdiklerini belirten öğrenciler, ailelerinin de çocuklarının böylesine faydalı sosyal ve sportif etkinliklerde yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.