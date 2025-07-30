Lojistik sektörünün Kocaeli’deki lider firması olan Ergünler Lojistik’in, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a sponsor olup olmayacağı merak konusu oldu.KOCAELİ (İGFA) - Lojistik sektöründe Türkiye genelinde önemli bir pazar payına sahip Ergünler Lojistik, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’na forma sponsoru olarak büyük ses getirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan yakın dostluğu ile de bilinen firma sahibiFaysal Ergün, o dönemde kendi kentinin takımı yerine İstanbul temsilcisine destek vermesiyle dikkat çekmişti.

KOCAELİSPOR SÜPER LİG’DE, GÖZLER KENTİN MARKALARINDA

2025- 2026 sezonu itibariyle Süper Lig’de boy gösterecek olan Kocaelispor, mali yapısını güçlendirmek ve büyük ligde kalıcı olmak adına sponsor arayışlarını sürdürüyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Kocaeli’de kazanıp büyüyen dev firmaların artık taşın altına elini koymasını istiyor