Yenilenen şarj istasyonları, engelli vatandaşlar tarafından ise memnuniyetle karşılandı.

Daha güvenli ve erişilebilir hale getirilen istasyonlar, engelli bireylerin akülü araçlarını rahatlıkla şarj edebilmesine imkân sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla, engelli şarj istasyonlarının işlevini yitiren üniteleri yenileriyle değiştirildi.

Bu kapsamda kent genelinde erişilebilirliğe büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmak için ihtiyaç duyulan noktalardaki şarj ünitelerini elden geçirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

