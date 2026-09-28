Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Adrasan açıklarında yürütülen sualtı kazılarında yaklaşık 2 bin 100 yıllık binlerce seramik eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Batıktan çıkarılan 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kâse ve tepsilerin dönemin lüks sofra kültürüne ışık tuttuğu belirtildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Adrasan açıklarında yürütülen sualtı kazılarında önemli arkeolojik buluntulara ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında başlatılan çalışmalarda seramik yüklü bir gemi batığından bugüne kadar binlerce eserin çıkarıldığını duyurdu. Bakan Ersoy'un paylaşımına göre batıktan çıkarılan eserler arasında 122 farklı form ve boyutta tabak, kâse ve tepsi bulunuyor. Buluntuların, yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Akdeniz'deki lüks sofra kültürüne ilişkin önemli bilgiler sunduğu belirtildi.

ÇİÇERO'NUN MEKTUPLARINDA DA YER ALIYOR

Buluntular arasında yer alan seramiklerin, antik dönemde Rhosus adıyla bilinen Arsuz bölgesinin üretimleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Bakan Ersoy, söz konusu seramiklerin Roma döneminin ünlü hatibi Çiçero'nun dostu Attikus için verdiği sipariş nedeniyle yazdığı mektuplara da konu olduğunu aktardı.

Eserlerin, gemiye yüklenirken sandıklara yerleştirildiği ve aralarına kil konulduğu, bu yöntem sayesinde seramiklerin önemli bölümünün günümüze sağlam şekilde ulaşabildiği bildirildi.

KAZILAR 42-55 METRE DERİNLİKTE SÜRÜYOR

Sualtı kazılarının 42 ila 55 metre derinlikte, sualtı robotlarının desteğiyle devam ettiği belirtildi.

Bakan Ersoy, çalışmaların Anadolu'nun antik dönemdeki üretim kapasitesine ve Akdeniz'in ticaret tarihine ışık tuttuğunu vurgulayarak kazı ekibine teşekkür etti.