Kocaeli plajlarında görev yapan KOSKEM ekipleri, bugüne kadar 21 bin 707 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardı. “Önce insan” felsefesiyle hareket ettiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ekiplerimize güvenin, uyarılarını dinleyin. Hep birlikte güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirelim” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla Kocaeli, Türkiye’nin Mavi Bayrak’a sahip plaj sayısında üst sıralarda yer alıyor.

Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Bayanlar Plajı, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Defne plajlarında Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi KOSKEM, 2005 yılından itibaren bu plajlarda cankurtaran hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra Kandıra Sarısu ile Darıcı, Bayramoğlu Halk ve Bayramoğlu Bayanlar plajlarında da deniz sezonu boyunca cankurtaranlar bulunuyor.

KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bu yana sahillerde görev yaparken, zaman zaman da tatbikatlar gerçekleştirerek olası boğulma vakalarını hızlıca önlemek amacıyla kendini hazır tutuyor. Bunlardan sonuncusu, Kandıra’nın Cebeci sahilinde gerçekleştirildi. Tatbikatı Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır da takip etti.

GERÇEĞİ ARATMADI, ALKIŞ ALDI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, öncesinde Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’a KOSKEM ve tatbikat hakkında bilgi verdi. Ardından da tatbikata geçildi. Senaryo gereği, güvenli bölge dışında yüzen bir kişinin yardım istediği görüldü. Bunun üzerine hemen olay yerine hareket edildi. Cankurtaranlar tarafından yakalanan şahıs, karaya çıkarıldı. Sahildeki sağlık görevlileri de boğulma tehlikesi yaşayan şahsa anında müdahalede bulundu. Şahıs daha sonra hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa bindirildi. Protokolün ve vatandaşların nefes nefese izlediği tatbikat gerçeği aratmazken, KOSKEM ekiplerinin başarılı müdahalesi büyük alkış topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tatbikat sonrası bir açıklama yaptı. KOSKEM ekiplerinin son bir ayda 887 vatandaşımızı kurtardığı bilgisini veren Başkan Büyükakın, 2005 yılından bu yana hayata döndürülen kişi sayısının da 21 bin 707 olduğunu açıkladı.