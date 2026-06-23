Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı A Takımı ekipleri, yazın kavurucu sıcaklarına rağmen kent genelindeki üst geçitlerde bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit ve Kandıra'da gerçekleştirilen çalışmalarla yaya üst geçitleri daha güvenli, konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçitlerde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Tesisler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sıcak havaya rağmen durmuyor. Yapılan çalışmalarla yoğun kullanılan yaya üst geçitleri hem daha güvenli hem de daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

İzmit'te 41 Burda AVM güzergâhında yer alan Dr. Sadık Ahmet Yaya Üst Geçidi'nde zamanla deformasyona uğrayan taban kauçuk kaplama ekipler tarafından söküldü. Yerine dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan jel beton uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sayesinde üst geçidin kullanım konforu artırılırken, vatandaşların daha güvenli bir şekilde geçiş yapabilmesi sağlandı.

KANDIRA'DA BOYA VE BAKIM ÇALIŞMASI

Büyükşehir ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer nokta ise Kandıra oldu. İlçe girişinde bulunan Orduköy Yaya Üst Geçidi'nde kapsamlı boya ve bakım çalışması yapıldı. Yıpranan yüzeylerin yenilenmesi ile üst geçit daha modern ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Kentin dört bir yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran ulaşım yapılarında periyodik bakım faaliyetlerine aralıksız devam edecek. Her gün binlerce kişinin kullandığı üst geçitlerde gerçekleştirilen çalışmalar, hem yaya güvenliğini artıracak hem de kent estetiğine katkı sağlayacak.