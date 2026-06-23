Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların üretime katılmalarını ve meslek edinmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) çerçevesinde eğitim alan kadınların yıl boyunca hazırladığı eserler, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

BURSA (İGFA) - Kadınların üretime ve istihdama katılımını destekleyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği OSMEK kurslarıyla kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de meslek edinmelerine katkı sağlıyor. Osmangazi'nin farklı mahallelerinde açılan kurslara katılan kadınlar, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle çeşitli el sanatları alanlarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi'nin Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde açtığı OSMEK kursunda eğitim gören kadınlar, yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri el emeği ürünlere dönüştürdü. Hazırlanan çalışmalar, Ovaakça Çeşmebaşı Hizmet Binası'nda düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşlarla buluştu. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, kursiyerlerin hazırladığı özgün eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

'OSMEK KURSİYERLERİ HARİKA ESERLER ORTAYA ÇIKARTTI'

Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'nde açtıkları OSMEK kursuna katılan 21 kursiyerle bu sergiyi hazırladıklarını ifade eden OSMEK Kurs Sorumlusu Ayşe Zengin, 'Burada sergilenen ürünlerin ortaya çıkarılmasında birçok geleneksel el nakışı ve farklı teknik kullanıldı. Bu kursa katılan kursiyerler, usta öğreticilerden öğrendikleri bilgiler doğrultusunda birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Hazırlanan eserleri yıl sonu sergisinde vatandaşların ziyaretine açtık. Sergiyi gezen vatandaşlar, el emeği göz nuru çalışmaları büyük beğeniyle inceledi' şeklinde konuştu.

Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi sakinleri tarafından birbirinden özel el sanatları çalışmaları yapıldığını belirten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece ise, 'Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında vatandaşlara eğitimler veriyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Halkımıza ulaşmamız ve hizmet etmemiz için bizlere önemli bir imkan sundukları için kendilerine minnettarız. Sadece burada değil, Osmangazi ilçesinin tüm mahallelerinde OSMEK kursları aracılığıyla eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi'ndeki kurs merkezinde 21 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerlerimizin ortaya çıkardığı birbirinden güzel ve özgün eserler bizleri gururlandırdı' ifadelerini kullandı.