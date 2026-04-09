Kesintisiz ulaşım hizmetini şubat ayında devreye alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece otobüsü seferleriyle kentte önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Vatandaşlar, 'Büyük bir eksik tamamlanmış', 'Eve nasıl döneriz diye düşünmüyoruz' ve 'Kesintisiz hizmet çok işimize yaradı' sözleriyle gece seferlerine tam not verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Metro, tramvay, otobüs ve vapur gibi ulaşım hizmetleriyle Kocaeli'ye 7/24 yaşayan şehir anlayışı kazandıran Büyükşehir Belediyesi, son olarak devreye aldığı gece otobüsleriyle vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Şubat ayında hizmete başlayan uygulama; İzmit merkez ile Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerini kapsıyor. Yoğun ilgi gören hatlar, sosyal belediyeciliğin başarılı bir örneği olarak öne çıkarken, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler de memnuniyeti gözler önüne seriyor.

GECE ULAŞIMI BÜYÜKŞEHİR'LE RAHATLADI

Ulaşım yatırımlarıyla dünya standartlarına ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece düzenlediği otobüs seferleriyle kentteki önemli bir açığı da kapatmış oldu. Öğrenciler, gece vardiyasında çalışanlar ve hastane randevusu olan vatandaşların yoğun olarak kullandığı gece otobüsleri büyük takdir topluyor. Gece otobüs hizmetinden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, toplumun her kesimini düşünen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Otomotiv Mühendisliği okuyan ve aslen Balıkesirli olan Utku Kurt, Kocaeli'de devrim niteliğindeki hizmeti değerlendirerek, 'Üniversite eğitimim için buradayım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gece otobüsleri mükemmel bir hizmet. Alternatif ulaşım hizmetleri yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini tercih ediyorum. Bu hizmeti yeni duyduk. Gerçekten çok yerinde olmuş. Büyük bir eksik tamamlanmış' diyerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'EVE NASIL DÖNERİZ DİYE DÜŞÜNMÜYORUZ'

Bursa'da ikamet eden Mustafa Furkan Bali, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyor. Gece otobüslerinin kendileri için çok güzel bir hizmet olduğunu belirten Bali, 'Bazen çarşıda işimiz uzun sürüyor. Geç saatlere kadar çarşıda kalınca artık nasıl döneceğimizi düşünmüyoruz. Çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir hizmet yapmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Diğer alternatifler yerine belediyenin otobüsünü kullanmak çok işimize yarıyor' dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR HİZMET'

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Enes Güleç de gece otobüsü hizmetinden memnun olduğunu şu sözlerle ifade etti: 'Bursa'da ikamet ediyorum. Çok güzel bir hizmet, belediyemizden çok memnunuz. Her zaman vatandaşı düşünen ve insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Bu saatlerde bize otobüs hizmeti veriyor. Bu hizmeti düşünen ve uygulamaya alan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'