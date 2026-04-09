Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, standartlara aykırı basılan araç plakaları ücretsiz yenilenecek. Plaka basım sürecine ise fotoğraf kaydı zorunluluğu getirildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, plaka basmaya yetkili kuruluşlar tarafından standartlara aykırı şekilde basıldığı tespit edilen plakalar için vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Bu plakalar, ilgili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak yeniden basılacak.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise plaka basım süreçlerine yönelik oldu. Buna göre, plaka basımı ve dağıtımına ek olarak, basım sonrasına ait fotoğraf kayıtlarının tutulması da zorunlu hale getirildi. Bu adımın, denetim ve izlenebilirliği artırması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında ayrıca geçiş sürecine ilişkin hükümler de belirlendi. Plaka basımında kullanılacak yeni kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar ilgili odalara dağıtılması öngörüldü. Bu tarihten önce basılmış ve gerekli güvenlik işaretlerini taşıyan plakalar ise geçerli sayılmaya devam edecek.

Yönetmeliğin bazı maddeleri yayımı itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer hükümler 1 Ocak 2027 tarihinde uygulanmaya başlanacak.

Yeni düzenleme ile araç tescil plakalarında standartların artırılması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.