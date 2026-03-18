Bursa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, kaymakamlık makamında Gemlik'te 'Çocuk Teslim Merkezi'nin yeni merkezine taşınmasıyla ilgili hazırlanan protokolü karşılıklı imzaladılar.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik'te, çocukların üstün yararını gözeten 'Çocuk Teslim Merkezi' uygulaması yeni merkezde hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yürütülen uygulama kapsamında, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler artık uzman personel eşliğinde gerçekleştirilecek.

Çocukların teslim süreçlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, psikolojik olarak korunmaları ve ebeveynler arasındaki ihtilaflardan en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan uygulama, çocuk odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Gemlik ilçesinde de önemli bir adım atıldı. Gemlik Kaymakamlığı ile Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye Çocuk Teslim Merkezi kazandırıldı.

Taraflar arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Kaymakamlık tarafından tahsis edilen merkez çocuk dostu bir ortama dönüştürülerek hizmete hazır hale getirildi.

Merkezde gerçekleştirilecek işlemler; sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman ekip eşliğinde yürütülecek. Tüm süreçlerde çocukların fiziksel ve duygusal güvenliği ön planda tutulacak.

Yeni uygulamayla birlikte icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son verilerek, yerine daha güvenli, destekleyici ve insani bir sistem getirildi. Çocuk Teslim Merkezleri sayesinde hem çocukların örselenmesinin önüne geçilmesi hem de adalet hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sunulması hedefleniyor.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Kübra Bilişik'in de hazır bulunduğu toplantıda protokolün imzalanması sonrasında Kaymakamı Canbaba ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Kocabey, merkezin Gemlik'e hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.