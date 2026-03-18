Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun özel koleksiyonundan oluşan eserleri sergiye taşıdı. İzmit Millet Bahçesi içindeki Kocaeli Sanat Galerisi'nde gezilebilecek serginin açılışında konuşan Başkan Büyükakın, 'Sergide sadece objeler yok, Çanakkale'nin ruhu var' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı anısına anlamlı bir programa imza attı, İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kocaeli Sanat Galerisi'nde 'Çanakkale İçinde Vurdular Beni' adlı sergiyi ziyarete açtı.

Tarih yazarı Dr. R. Sertaç Kayserilioğlu'nun yıllar içinde büyük bir titizlikle oluşturduğu koleksiyondan seçilen parçalarla hazırlanan sergi, Çanakkale ruhunu yalnızca askeri yönüyle değil; insan hikâyeleri, hatıralar ve dönemin izlerini taşıyan objeler aracılığıyla çok boyutlu bir şekilde ziyaretçilere aktarıyor.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Serginin açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Öztürk, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun ve sanatseverler katılım sağladı.

'TÜRKLÜK BİR KİMLİKTİR'

Serginin açılışında konuşan Başkan Büyükakın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle andı. Sergide, bizi biz yapan Çanakkale ruhunun yer aldığını vurgulayan Büyükakın şunları söyledi: 'Çanakkale dediğinizde kalbinizde bir şey hissetmiyorsanız aidiyetiniz, kültürünüzle bağınız yoktur. Biz, mirasımız ile gurur duyuyoruz. Çanakkale o mirasın en değerlilerinden bir tanesi. Bu sergide Çanakkale Savaşları'na dair birçok obje göreceksiniz. Onlar sadece birer objeden ibaret değil. Tarihsel bir olay ile bağdaştığında bizi o günlere götüren objeler. Gençlerden isteğim, sergiyi o cephedeymiş gibi gezmeleri. O savaşta cepheyi müdafaa edenlerden biriymiş gibi hissetmeleri.'

'BURADA ÇANAKKALE'NİN RUHU VAR'

'Bu sergide Çanakkale'nin ruhu var. Var oluş sebebi var; kardeşlik, barış, adalet var. Çanakkale ile Kudüs'ü, Bosna'yı, başka mazlum coğrafyaları ayırdığınızda aslında kimliğinizi unutmuş olursunuz. Bilge Lider Aliye İzzetbegoviç, 'Savaşı öldüğünüzde kaybetmezsiniz, düşmana benzediğinizde kaybedersiniz' der. Biz onlar gibi olmayacağız. Biz, eline masum kanı bulaşmayan bir milletiz ve Türk milletinin eli masumların kanına asla bulaşmayacaktır. Bu milletin evlatları kendilerinin başı beladayken bile dünyanın öbür ucuna yardıma gitmiş evlatlardır.'

KAYSERİLİOĞLU'NA ÇİÇEK TAKDİMİ

Serginin küratörü ve aynı zamanda sergilenen eserlerin koleksiyon sahibi olan Dr. Sertaç Kayserilioğlu ise, 'Bizler o karanlık günlerde güneş gibi doğan büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı aziz vatanı, kalplerimiz attığı sürece, dünya var oldukça yaşatacağız. Çünkü bu onur ve gurur bizimdir' dedi. Konuşmaların ardından Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Dr. Sertaç Kayserilioğlu'na çiçek takdim etti.

ÇANAKKALE'YE DAİR HER ŞEY

Çanakkale İçinde Vurdular Beni adlı sergide; Cephe gerisine ait fotoğraflar ve kartpostallar ile Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait bayraklar, askeri sancaklar, silahlar, mühimmat ve savaş kalıntıları yer alıyor. Ayrıca askeri giysi ve ekipmanlar, madalya ve rozetler, haberleşme ve optik cihazlar, tıbbi malzemeler, sahra mutfağı araçları, kişisel eşyalar, inanç objeleri, belgeler ve döneme ait çeşitli efemeralar da sergiye açıldı. Vatan savunmasında şehit düşen askerlerin kaleme aldığı mektuplar da sergide dikkat çeken bölümler arasında yer aldı.

11 NİSAN'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Araştırmacı-yazar ve koleksiyoner Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun arşivinden derlenen bu özel koleksiyon, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi, pazartesi günleri dışında haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde ise ziyaret saatleri 12.00 ile 18.00 arasında olacak.