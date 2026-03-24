Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli gururu Tuğçe Beder, Judo dünyasının en prestijli turnuvalarından Tiflis Grand Slam 2026'da tarih yazdı. Kadınlar -48 kg'da tüm rakiplerini tek tek dize getiren Beder, altın madalyayı boynuna takarak ay-yıldızlı bayrağımızı kürsünün en üstüne taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen organizasyonda fırtına gibi esen Kağıtsporlu judocumuz, turnuva boyunca sergilediği teknik üstünlükle izleyenleri büyüledi. Heyecan dolu final müsabakasında İsveçli rakibi Tara Babulfath ile karşı karşıya gelen Tuğçe Beder, müthiş konsantrasyon ve azimle rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

LOS ANGELES 2028 YOLUNDA DEV ADIM

Bu büyük zafer, sadece bir madalya değil, aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları yolunda kritik bir virajın dönülmesi anlamına geliyor. Kazandığı bu altın madalya ile olimpiyat kotası için puanını katlayan Beder, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin olimpiyatlardaki en güçlü madalya umudu olduğunu bir kez daha kanıtladı.