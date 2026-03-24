Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk eden Çayırova Belediyesi, nefes kesen maçın kazananı oldu. Uzatmalara giden maçı, Roberto Gallinat'ın son saniye basketiyle 96-93 kazanan Çayırova Belediyesi, ligin bitimine 5 hafta kala liderlik koltuğunu devraldı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun maçında kazanan Çayırova Belediyesi oldu. Sahasında Gaziantep Basketbol'u konuk eden temsilcimiz, uzatmalara giden maçı, Roberto Gallinat'ın son saniye üçlüğü ile kazanmayı bildi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya, Baş Antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Enes Berkay Taşkıran ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 19-25 geride kapattı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk Gaziantep Basketbol, devre arasına 38-46'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Gaziantep Basketbol, farkı biraz daha açsa da, temsilcimiz Çayırova Belediyesi, periyot sonlarına doğru farkı azalttı ancak son çeyreğe 63-67 geride girdi. Son periyot ise büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Maçın son anına kadar geride olan Çayırova Belediyesi, maçın bitimine son 15 saniye kala Gallinat'ın çizgiden bulduğu isabetlerle maçı dengeye getirdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma çeyreğinde ise heyecan bir an olsun dinmedi. Liderliğin sık sık el değiştirdiği mücadelenin son 19 saniyesine Nemanja Nenadic'in üç sayılık isabetiyle Gaziantep Basketbol 90-93 öne geçti. Gaziantep'in aldığı teknik faulün ardından serbest atışı başarılı isabetiyle farkı iki sayıya indirdi. Nysier Brooks'un 4 saniye kala bulduğu 2 sayılık isabetle 93-93'lük skora denge geldi. Gaziantep Basketbol'un hata yapmasıyla birlikte son 2 saniye kala top Çayırova Belediyesi'ne geçerken, kenardan topu oyuna sokan Hakan Yapar'dan aldığı pasla uzak mesafeden üçlüğü gönderen Roberto Gallinat'ın kaydettiği basketle maçı kazanan taraf Çayırova Belediyesi oldu. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 34 sayı 11 ribauntluk performansıyla Nysier Brooks olurken, Roberto Gallinat'ın 29 ve Arca Tüloğlu'nun 14 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.

Maç sonunda Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir sevinç yaşanırken, Gaziantep Basketbol'u mağlup eden Çayırova Belediyesi, liderlik koltuğunu ligin bitimine 5 hafta kala tekrar devraldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'İnandık, kazandık, lider olduk! Tribünleri dolduran hemşehrilerimizin muhteşem desteğiyle Gaziantep Basketbol karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, yolumuza lider olarak devam ediyoruz! Maç boyunca enerjisiyle takımımıza güç veren taraftarlarımıza, sahada yüreğini ortaya koyan oyuncularımıza ve teknik ekibimize gönülden teşekkür ediyorum' dedi.