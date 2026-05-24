Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından üye dernekler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen 'Dernekler Arası Halı Saha Turnuvası', büyük bir coşku ve yoğun katılımla tamamlandı.

BURSA (İGFA) - BİLDEF öncülüğünde düzenlenen organizasyonun final müsabakasında Bursa Bingöllüler Derneği'nin takımı Bingölspor ile Bursa Tokatlılar Derneği'nin takımı Tokatspor Osmangazi Atıcılar Gülbahçe Sahası'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Bingölspor, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvayı Bursa Çorumlular Derneği'nin takımı Çorumspor üçüncü sırada tamamlarken, Centilmenlik Kupası ise Bursa Çankırılılar Derneği'ne verildi.

120 sporcunun ter döktüğü organizasyonda dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Final karşılaşması ve ödül törenine siyaset, yerel yönetim ve sivil toplum dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programa CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayyar, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, MHP Yıldırım Meclis Üyesi Deniz Yeyin, MHP İl Başkan Yardımcısı Beşir Deniz, Saadet Partisi GİK Üyesi Selim Sait Terzioğlu, Yıldırım Belediyespor Başkanı Selim Yolgeçen ile BİLDEF Genel Başkan Vekili ve AK Parti Yıldırım Belediye Meclis üyesi Ali Bozkurt katıldı.

'BURSA'YA DEĞER KATIYOR'

Programda konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki önemine dikkat çekerek, 'Sivil toplum örgütleri şehrin kılcal damarlarıdır. BİLDEF Bursa'ya değer katıyor' dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise il dernekleriyle gönül birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, 'İl dernekleriyle ortak akıl çerçevesinde Bursa'ya katma değer sağlıyoruz' ifadelerini kullandı. BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp de organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, 'Kazanan tüm derneklerimiz olmuştur. Birlik ve beraberliğin en doğru örneklerini sergiliyoruz. BİLDEF şehrin vizyonu ve mozaiğidir' diye konuştu.

DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Final müsabakasını yöneten hakem Erdinç Derya olurken, organizasyona katkı sunan tüm dernek yöneticilerine, sporculara ve hemşehrilere teşekkür edildi. BİLDEF yönetimi, turnuvanın Bursa'daki hemşehri dernekleri arasında güçlü bir dayanışma köprüsü oluşturduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda organizasyonun daha geniş katılımla devam edeceğini ifade etti.