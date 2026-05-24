Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney altın madalya kazanarak Türkiye'ye iki Avrupa Şampiyonluğu getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Şampiyonu okçusu Emircan Haney ve 2025 yılında 160 tam puan atarak yeni dünya rekorunun sahibi olan Hazal Burun Milli takımda yine tarih yazarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100.Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na 41 ülkeden 307 okçu katıldı. Şampiyonada Hazal Burun makaralı yay kadınlar altın madalya maçında Danimarkalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonluğu'nu ülkemize kazandırdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Şampiyonu okçusu Emircan Haney'de şampiyonada makaralı yay erkekler kategorisinde Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı ve Türkiye'ye aynı turnuvada ikinci Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandırdı.

Başkan Aras; 'Okçularımız bir kez daha ülkemize ve Muğla'mıza büyük bir gurur yaşattı'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuları ve antrenörleri Dr. Ejder Sözen'i kutlayarak, 'Okçularımız bir kez daha ülkemize ve Muğla'mıza büyük bir gurur yaşattı. Türk bayrağımızı göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı okutan sporcularımızı bir kez daha kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, zeki, çevik, ahlaklı sporcuların yetişmesini sağlamaya, onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz.' dedi.