Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan, EHF Avrupa Kupası'nda ise finalin kapısından dönen, ardından 50. Yıl Federasyon Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde de zafere ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehır Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kadınlar Hentbol Süper Liginde şampiyonluğa ulaşan ve sezonu toplam 3 kupayla tamamlayarak tarihi bir başarı elde eden Bursa Büyükşehır Belediyespor Kadın Hentbol Takımını ağırladı.

Hem Bursa spor tarihine adını altın harflerle yazdıran hem de taraftara büyük sevinç yaşatan kadın hentbol takımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin'in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Vekili Şahin Biba sporcuları ve teknik ekibi tek tek tebrik etti.

Başarılı bir sezon geçiren kadın hentbol takımıyla şehir olarak büyük gurur duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Elde edilen başarı, güçlü ekip ruhunun bir sonucudur. Bizlere unutulmaz bir sezon yaşattılar. Çok başarılı bir takım oluşturuldu. Emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum' dedi.