Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Ödüllü Tenis Turnuvası tamamlandı. 131 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Karaköprü Belediyesi iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Ödüllü Tenis Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa Tenis Dünyası'nda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 131 sporcu katıldı. Organizasyon, 13-18 yaş ile 18 yaş ve üzeri olmak üzere iki farklı kategoride düzenlendi.

Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, tenis severlerden de yoğun ilgi gördü.

Final karşılaşmalarını Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Sultan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük de takip etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, turnuvaya destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederek, sporun farklı branşlarda gelişmesi adına ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Turnuvada dereceye giren sporcular da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, turnuvayı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.