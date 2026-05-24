Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve iş birliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, ilk kez Gaziantep'te motor sporları tutkunlarıyla buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te motor sporlarına ilgi duyan binlerce vatandaşın takip ettiği etkinlikte, profesyonel drift pilotları, modifiyeli araçlar ve yüksek performanslı sürüş gösterileri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Lastik dumanlarının gökyüzünü kapladığı organizasyonda hız, denge ve kontrolün birleştiği nefes kesen mücadeleler büyük ilgi gördü.

Şampiyonanın açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen gösteri sürüşlerinin ilkinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşlik ettiği gösteri aracı pistte yaptığı sürüşle organizasyonun açılışı yapıldı.

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içerisinde yer alan Gazi Pisti'nde düzenlenen dev organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan 4 sporcu dahil toplam 16 profesyonel pilotun yer aldığı şampiyona, sadece yarışlarla değil, sosyal etkinlikler, araç sergileri ve çeşitli gösterilerle de ziyaretçilere festival atmosferi sundu.

ŞAHİN: O DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇMEK CESARET, İRADE, ÖZGÜVEN, 'BEN DE VARIM' DEMEK İSTER

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Spor Şehri Gaziantep için Türkiye'nin dört bir yanından gelen bütün sporcuları selamlayarak şunları söyledi:

'Bizi yalnız bırakmayan değerli kulüp başkanıma Türkiye'nin en iyilerine, bizi tercih ettiğiniz için bizimle bir arada olduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Burada kendi içinde büyük bir mühendislik var. Bu herhangi bir spor dalı değil. İradeyle mühendisliğin, yazılımla yüksek teknolojinin, sağduyuyla rakibi, hayatı tanımanın en büyük dalıyla bir aradayız. O direksiyonun başına geçmek cesaret, irade, özgüven, 'Ben de varım' demek ister. Birlikte başaracağız. Bayramınız kutlu olsun diyor.'

MOLLAMEHMETOĞLU: BUNDAN SONRA HER SENE BAŞKAN FATMA ŞAHİN'İN VERDİĞİ DESTEKLER SAYESİNDE BURADA OLACAĞIZ

Başkan Fatma Şahin'e organizasyona verdiği destekler için teşekkür eden Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Mollamehmetoğlu ise şöyle konuştu:

'Burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Başkan Fatma Şahin sayesinde Türkiye'nin uluslararası arenada başarı kazanmış en iyi pilotları şu anda arkamızda. Başkanımızın 'Spor Şehri Gaziantep' Mottosu ile çıkmış olduğu bu yolda bizi buraya davet ettiler. Bundan sonra her sene Başkan Fatma Şahin'in verdiği destekler sayesinde burada olacağız. Bize çok destek verdiler.'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de konuşmasında, Başkan Fatma Şahin'in spora ve sporcuya verdiği desteklerin önemine dikkat ederek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise Gaziantep'in artık yalnızca kültür ve gastronomiyle değil, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla da adından söz ettiren önemli bir spor merkezi haline geldiğini ifade etti.