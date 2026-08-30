Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun Türkiye'de 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan ilk stadyum olduğunu duyurdu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Herkes İçin Erişilebilir Bir Konya' hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeler ve sağlanan standartlar doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Türkiye'de 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan ilk stadyum oldu.

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor karşılaşması öncesinde düzenlenen törende Konya Valisi İbrahim Akın, stadyumun 'Erişilebilirlik Belgesi'ni Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplumun her kesiminin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere eşit ve engelsiz şekilde katılabilmesine büyük önem verdiklerini, 'Engelsiz Konya' için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün tesislerimizi engelli ve yaşlılarımızın kullanımına uygun hale getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda Konya Büyükşehir Stadyumumuz Türkiye'de ilk kez 'Erişilebilirlik Belgesi' alan stad oldu. Engellilerimizin ve yaşlılarımızın futbol zevkini doya doya izleyebilecekleri Konya Büyükşehir Stadı'na erişimin uygunluğu belgelenmiş oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

STADYUM KATEGORİSİNDE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar başta olmak üzere herkesin fiziksel çevreye ve sunulan hizmetlere bağımsız ve eşit şekilde erişimini sağlayan düzenlemeleriyle 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı.

Konya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 2026 yılı denetim programı kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmelerde, stadyumun erişilebilirlik kriterlerini karşıladığı tespit edildi. Teknik incelemeler sonucunda erişilebilirlik standartlarına uygun olduğu raporlanan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, belgeyi almaya hak kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk stadyum olma özelliğini taşıyor.