Galatasaray, AC Milan ile anlaşarak Rafael Leão'yu transfer etti. 38 milyon euro sabit bedel ve %20 sonraki satış payı karşılığında transfer edilen oyuncuyla, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli 4 yıllık, yıllık net 10 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Spor Kulübü, Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão'nun transferi için AC Milan ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, transfer kapsamında AC Milan'a 38 milyon euro sabit bedel ödeneceği belirtildi. Ayrıca Leão'nun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'sinin de İtalyan kulübüne verileceği bildirildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.

Anlaşmaya göre Rafael Leão'ya her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek.