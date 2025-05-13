Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şampiyon Kocaelispor için kentte bulunan tüm üst geçitlerin ışıklandırmalarını yeşil renk yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Dev Kocaelispor bayrağını Osmangazi Köprüsü’ne ve İstanbul Boğazı’na asarak Süper Lig coşkusunu taçlandıran Büyükşehir Belediyesi, şehrin sembol yapılarından olan üst geçitleri de yeşil renkle aydınlattı.

ŞAMPİYONUN RENKLERİ ÜST GEÇİTLERDE

Kocaeli’nde önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan üst geçitler bu kez Kocaelispor’un şampiyonluğu için yeşil ışıkla aydınlatıldı. Kocaelispor’a koşulsuz destek sunan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen şampiyonluk kutlamaları öncesinde kentte bulunan modern üst geçitlerin ışıklandırmalarını yeşile büründürdü. Şehre ayrı bir güzellik katan yeşil ışıklandırmalar vatandaşların beğenisini kazandı. Büyükşehir ekipleri bir süre önce de, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla dev Kocaelispor bayrağını Osmangazi Köprüsü’ne ve İstanbul Boğazı’na asarak taraftarların isteğini yerine getirmişti.