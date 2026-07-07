Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Gönüllüleri, Muharrem ayının manevi atmosferine uygun sosyal sorumluluk etkinliğiyle İzmit Saygınlar Kulübü üyelerine aşure ikramında bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Gönüllüleri, Muharrem ayının manevi atmosferine uygun anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi.

Gönüllülük esasıyla hazırlanan aşureler, İzmit Saygınlar Kulübü üyelerine ikram edilerek paylaşma, dayanışma ve bereket geleneği yaşatıldı.

MUHARREM AYININ MANEVİ BEREKETİ

Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında düzenlenen etkinlik, toplumsal birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Gönüllüleri tarafından yürütülen organizasyonda aşureler gönüllü kadınlar tarafından hazırlandı. Hazırlık sürecinden ikram aşamasına kadar tüm organizasyonda aktif görev alan Anne Şehir Gönüllüleri, paylaşma kültürünü yaşatırken Muharrem ayının manevi değerlerini de anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı.

PAYLAŞMANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Program kapsamında İzmit Saygınlar Kulübü üyeleriyle bir araya gelen gönüllüler, yalnızca aşure ikramında bulunmakla kalmadı, büyüklerle sohbet ederek gönül bağlarının güçlenmesine de katkı sundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada kuşaklar arası iletişimin önemine dikkat çekilirken, Muharrem ayının dayanışma ve paylaşmanın toplumsal hayattaki birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıktı.

Toplumun her kesimine dokunan projeleriyle dikkat çeken Anne Şehir Gönüllüleri, gönüllülüğün yalnızca yardım faaliyetlerinden ibaret olmadığını; sevgi, emek ve paylaşım ekseninde güçlü sosyal bağlar kuran önemli bir toplumsal değer olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SAYGINLAR KULÜBÜ'NE ZİYARET VE İKRAM

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Saygınlar Kulübü üyeleri, kendilerini unutmayan Anne Şehir Gönüllülerine teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda gönüllülük faaliyetlerini desteklemeye, toplumun farklı kesimlerini ortak değerler etrafında buluşturan projeler üretmeye ve dayanışma kültürünü güçlendiren çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.