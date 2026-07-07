Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçe merkezinde bulunan Karacalı Mahallesi'nde üstyapı yatırımlarını sürdürüyor. Daha önce sıcak asfaltla buluşturulan mahallede, şimdi de kaldırımlar baştan sona yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Karacalı Mahallesi'nde daha önce gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasıyla araç ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kaldırım yenileme çalışmalarıyla da mahalledeki üstyapıyı modern bir görünüme kavuşturuyor.

Yaya güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında eski kaldırımlar sökülerek modern ve dayanıklı malzemelerle yeniden inşa ediliyor.

Cevat Korkmaz Caddesi'nde bitirilen çalışmalar Halit Sıtkı Caddesi, Abdullah Bayazıt Sokak'ta devam ederken kısa süre içerisinde Adil Karaoğlanoğlu Caddesi'nde kaldırım yenileme yapılacak. Ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

İL GENELİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İl genelinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve rahat bir yaşam alanına kavuşması için ilçe merkezleri ve mahallelerde üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.