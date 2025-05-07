Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 3 gündür devam eden Hıdırellez şenlikleri Balören Köyü’ndeki kapanış programıyla sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Balören Köyü’nde düzenlenen etkinliklerde konuşan Muhtar Ahmet Demir, Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Başkanımız yer tesisinden anahtar teslimine kadar cemevi yapıyor. Bu büyük bir fedakârlıktır” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından İzmit Balören Mahallesi’nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğinde, baharın gelişi ve doğanın uyanışı geleneksel ritüellerle kutlandı. Hem eğlenen hem de bir kültürel mirası yaşatan katılımcılar, Büyükşehir’in etkinlikleri ile unutulmaz bir gün geçirdi. 5 Mayıs Pazartesi günü Mecidiye’de başlayan şenlikler, 6 Mayıs Salı günü Bakraktar’da devam ederken, etkinliklerin kapanış programı Balören Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Hıdırellez şenliklerinde geleneksel kültürümüzün zenginliği yaşatıldı. Gün boyu süren eğlenceler, animasyon gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle şenlik havası doruğa ulaştı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri; Kocaeli Kent Konseyi, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve diğer paydaşların destekleriyle son gününde İzmit Balören Köyü’nde gerçekleşti. Programa; Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Lokma Duası okundu, ardından Büyükşehir tarafından ikramda bulunuldu. Protokol konuşmalarından sonra Maltepe Cemevi Semah Grubu Semah gösterimi ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Hak Saklaya Hızır Bekleye temalı deyiş ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kurulan oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

“ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, alanda bulunanların Hıdırellez Bayramını kutlayarak, “Kocaeli gibi Türk kültürünün bir anıt gibi yükseldiği ilimizde bu geleneği yaşatmak sadece geçmişe saygı değil, istikbalimize tutulan bir ışıktır, bir yaşama işaretidir ve varlığımızı kıyamete kadar devam ettirme iradesidir” dedi. Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, “Bugün kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin günü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sözde değil özde Alevi-Bektaşi derneklerimizin yanındayız” diye konuştu. İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise Hıdırellez Bayramını kutlayarak, organizasyonlarda emeği geçenleri kutladı.

“KATKI SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, “Hıdırellez şenliklerine Kent Konseyi olarak katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Kadim Türk geleneğinde çok önemli bir yere sahip olan, Orta Asya’dan Mezopotamya’ya kadar topraklarımızda kutlanan bu geleneksel Hıdırellez festivalimizin tarihteki önemini ve yerini bugünlere kadar taşımanın bir vesilesi olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“TAHİR BAŞKANIMIZ BİZE ÖNEM VE DEĞER VERİYOR”

Ev sahibi olarak açılış programına katılan Balören Muhtarı Ahmet Demir, “Biz Hıdırellezlerimizde sabahtan kurbanlarımızı keserek, lokmalarımızı bağlayarak başlıyoruz. Allah herkesin lokmasını herkesin niyetini kabul etsin. Burası güzel bir birliktelik. Can cana olalım, gönül gönüle olalım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a cem evlerimize yaptığı büyük hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Bizler daha önce cem evlerimize inşaat malzemeleri alarak çoğu şeyi kendimiz yapıyorduk. Şimdi ise Tahir Başkanımız yer tesisinden anahtar teslimine kadar cem evi yapıyor. Bu büyük bir fedakârlıktır. Bizlere verdiği önem ve değerdir” diye konuştu.