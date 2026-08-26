Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz ile birlikte DSİ'nin İnegöl'de devam eden projelerini sahada inceledi. Başkan Taban, Bedre Deresi ve Karadere ıslah çalışmalarını kapsayan 2 projenin toplamda 1 milyar TL'lik bir yatırım olduğunu söyledi. DSİ'nin son 3 yılda İnegöl'de yaptığı yatırım ise 6,2 milyar TL'ye ulaştı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin talebi üzerine DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından İnegöl'de başlatılan çalışmalar dört koldan sürdürülüyor.

Bir yandan Hocaköy Barajı projesi devam ederken, diğer tarafta İnegöl içerisinden geçen Bedre Deresi ve Karadere ıslah projeleri için ihaleler yapılıp yer teslimleri gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 1 milyar TL'yi bulan her iki projenin yüklenici firmaları çalışmalara başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ile birlikte DSİ'nin devam eden projelerini sahada inceledi. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile DSİ ve İnegöl Belediyesi ekiplerinin de katıldığı incelemede, projelere ilişkin detaylı bilgiler alındı.

KURUMLAR ARASI UYUM, ŞEHRE KAZANDIRIYOR

İnegöl Belediyesi'nin talepleri üzerine DSİ tarafından yapılan dere ıslah projeler ihaleleriyle birlikte DSİ'nin son 3 yılda İnegöl'e yaptığı yatırım tutarı 6,2 milyar TL'ye ulaşırken, bu yatırımlarda kurumlar arası güçlü iletişim ve uyumlu çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

DSİ İNEGÖL'ÜN BEKLENTİSİNE CEVAP VERDİ

Hocaköy Barajı, Karadere ve Bedre Deresi ıslah projelerinin yerinde incelenmesi sırasında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'DSİ Bölge Müdürümüz İnan Gündüz ile birlikte DSİ'nin şehrimizde devam eden yatırımlarını sahada inceledik. Biliyorsunuz Mahmudiye Mahallemizde, Akhisar ve Huzur Mahallelerimizde şehrimizin içerisinde geçen çok güzel derelerimiz var. Bunlarla ilgili mahalle sakinlerimizin dere ıslahıyla ilgili beklentileri var. Uzun bir süredir DSİ Bölge Müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde sağ olsunlar çalışmalar belli bir olgunluğa getirildi, programa alındı, ihaleler yapıldı ve iş teslimleri de yapıldı. Bugün de sahada çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz' dedi.

1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Projelere ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, 'Karadere üzerinde yaklaşık 4 kilometrelik bir ıslah projesi var. Sonrasında da daha önce Mesudiye Kanal İnegöl'de olduğu gibi etrafında rekreatif çalışmalar yapmak istiyoruz. Yine Bedre deresi üzerinde de yaklaşık 3 kilometrelik bir ıslah projesi var. Bunlar çok büyük projeler. 2 proje yaklaşık 1 milyarın üzerinde olan projeler. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu projelerde çok büyük payı olan DSİ Bursa Bölge Müdürümüz İnan Gündüz beye ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu noktada Milletvekilimiz Ayhan Salman, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımızın emekleri var. Birlikte çalışmanın meyveleri bunlar. Uzun yıllardır beklediğimiz çalışmalar bugün vücut bulmaya başladı. Bu çalışmalar içerisinde köprüler var, yürüyüş alanları var. DSİ'den sonra biz de belediye olarak yan bantlardaki çalışmaları yapacağız. Ancak burada büyük yükü DSİ üstlenmiş oluyor' açıklamalarında bulundu.

DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ise 'İnegöl ilçemizde bölge müdürlüğümüzce ihale edilen Bedre Deresi ıslahı ile Karadere ıslahı işimize başladık. İnegöl'ümüze hayırlı olsun. Bu proje kapsamında Karadere'de 7200 metre kıyı duvarı, 2 adet köprü, bir adet yaya geçişi olmak üzere işin toplam bedeli 386 milyon TL tutarında. Bedre deresi ıslahında da yaklaşık 5500 metre duvar imalatı, 7 adet köprü ve 1 adet yaya geçiş köprüsü şeklinde projelendirildi. 2 sene içerisinde bu işlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olsun' dedi.