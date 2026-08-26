Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, yol genişletme çalışması yapılan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Bayır Mahallesi'nde 5 km, Dim Vadisi'nde Bucak, Öteköy, Dim Alacami, Gümüşkavak ve Uzunöz Mahalleleri grup yollarında 3 km'lik asfalt dökümü gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, iki yıldır kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle altyapısı tamamen bozulan Alanya'nın Bayır Mahallesi'nde yoğun bir çalışma başlattı.

Geçtiğimiz yıl büyük bölümünde genişletme çalışması yapılan yolda, bu yıl heyelan olan bölgelerde duvar ve altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Altyapısı tamamlanan 5 km'lik yola asfalt döküldü.

BAYIR MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Çalışmaları yakından takip eden Bayır Mahallesi Muhtarı Adnan Kerim Yüksel, 'İki yıldır yoğun yağışlar nedeniyle mahallemizin yolu tamamen bozuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduk. Geçtiğimiz yıl genişletme, bu yıl da alt yapı çalışmalarını yaptılar. Şimdi de asfaltlama çalışması gerçekleştirdiler. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum' dedi.

DİM VADİSİ'NDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi ayrıcı Dim Vadisi'nde bulunan Bucak, Öteköy, Dim Alacami, Gümüşkavak ve Uzunöz Mahalleleri grup yollarında da altyapısı çalışması tamamlanan 3 km'lik bölümde asfalt dökümünü tamamladı.