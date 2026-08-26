Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maziden Atiye' programı kapsamında Ahlat Külliyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. MEB Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı kabulde Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maziden Atiye' programı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Ahlat'a gelen öğrencilerle Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesinde bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabule ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesinde 'Maziden Atiye' programına katılan gençlerimizi kabul etti. Kadim tarihin izlerini taşıyan Ahlat'ta gençlerimizin medeniyet birikimimizle buluşmasını, tarihten aldıkları ilhamla geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerini son derece kıymetli bulduklarını belirten Bakan Tekin, 'Gençlerimize her daim destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, 'Maziden Atiye' programına katılan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum.'

Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen'in de hazır bulunduğu kabulde, program kapsamında öğrencilerin tarihî ve kültürel gezilerin yanı sıra seminer, söyleşi, kültür sanat etkinlikleri, kitap tahlilleri, sportif faaliyetler, yarışmalar ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldığı belirtildi.