Ordu Büyükşehir Belediyesi, filosuna 2 yeni araç daha kazandırdı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu her geçen gün daha da zenginleştiriyor.

Belediye bünyesinde kazandırılan araçlar ile hem kırsal hem de merkez mahallelerde yürütülen çalışmalara verimlilik katılıyor.

Ordu'da Cumhuriyet tarihinin yol rekorunu kırarak ulaşım yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, alınan yeni 2 araçla sathi kaplama çalışmalarında önemli bir kolaylık sağlayacak.

Kombine Sathi Kaplama Makineleri, asfalt ve mıcır malzemelerini aynı anda ve tek geçişte yola serme özelliği sayesinde çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasına katkı sunacak.

ÇALIŞMALARDA TEKNOLOJİK VE GÜÇLÜ FİLO

Her geçen gün büyüyen ve güçlenen araç filosuyla Ordu'nun 19 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler'in öncülüğünde modern araç ve ekipmanlarla hizmet kapasitesini artırmaya devam edecek.