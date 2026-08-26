Kütahya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Töreni, 48 çocuk ve ailelerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da belediye bahçesinde düzenlenen program, sünnet konvoyuyla başladı. Çocuklar ve aileleri, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile birlikte şehir turu atarak sevincini Kütahya sokaklarına taşıdı. Etkinlik, protokol konuşmaları, hediye takdimi, sünnet mevlidi ve geleneksel koreografi gösterisiyle devam etti.

Başkan Kahveci, törende yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunu paylaşmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, sosyal belediyeciliğin temelinde insan hayatına dokunmanın yer aldığını söyledi. Kahveci, bu yıl 48 çocukla birlikte son üç yılda toplam 130 evladın bu özel gününe ortak olduklarını ifade etti.

Programda sünnet olan çocuklara, hatıra olması ve eğitim hayatlarında kullanmaları amacıyla tablet hediye edildi. Ailelere de çocuklarının sağlıkla, huzurla ve güzel ahlakla büyümesi temennisinde bulunuldu.

Törene katkı sunan iş insanlarına, sağlık çalışanlarına ve belediye personeline teşekkür edilirken, etkinlik yemek ikramıyla sona erdi.