Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ganita Akşamları, yaz akşamlarını müzikle renklendirmeye devam ediyor. Ganita Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sahne alan sanatçı Serhat Şahin, sevilen şarkılarını Trabzonlular için seslendirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ganita Akşamları, yaz akşamlarına müzik ve eğlence katmayı sürdürüyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ganita Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, birbirinden değerli sanatçıları Trabzonlularla buluşturuyor.

Etkinlikler kapsamında dün akşam sahneye çıkan Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Serhat Şahin, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, müziğe hep birlikte eşlik eden Trabzonlular Ganita Sahil Parkı'nda unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.

GAMZE NUR KARABULUT BUGÜN SAHNE ALACAK

Ganita Akşamları'nın müzik dolu programı bugün de devam edecek. Sanatçı Gamze Nur Karabulut, bugün (26 Ağustos Çarşamba) saat 20.00'de sahne alarak sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ganita Sahil Parkı'nda düzenlenen etkinliklerin yaz boyunca devam edeceği belirtilerek, tüm vatandaşlar konserlere davet edildi.