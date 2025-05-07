Kocaeli İzmit Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına ve Anneler Günü’ne özel Oyuncak Müzesi’nde düzenleyeceği atölyeler ile çocuklara öğretici ve eğlenceli bir hafta sonu sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çocuklara özel düzenlendiği yaratıcı atölye çalışmalarıyla keyifli ve öğretici bir deneyim sunmaya devam ediyor. İzmit Oyuncak Müzesi’nde Engelliler Haftasına özel 10 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubuyla, saat 15.00’te 7 yaş grubuyla “Farklılık Çiçeği Kolaj Atölyesi” gerçekleştirecek. 20’şer kişilik kontenjanlar ayrılan atölyede mukavva, boyalar, elişi kâğıdı, eva kâğıdı, fon kartonu gibi malzemeler kullanılacak.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ATÖLYE

İzmit Belediyesi tarafından Oyuncak Müzesi’nde 11 Mayıs Pazar Anneler Gününe özel de atölye çalışmaları hazırlandı. Pazar günü saat 11.00’de başlayacak olan atölye de 4-5-6 yaş grubu, ‘Seni Seviyorum Anne: El İzi ve Parmak İzi Sanatı Atölyesi’ ile anneler ve çocuklar parmak boyalar ile sanat eserleri oluşturabilecek. 7 yaş grubuna ise saat 15.00’te ‘Anneler Gününe Özel Fotoğraf Çerçevesi Atölyesi’ gerçekleşecek.

DUYGUSAL BAĞIN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

İzmit Belediyesi Anneler Günü’ne özel planlanan bu atölye çalışmalarıyla duygusal bağın güçlenmesi, birlikte zaman geçirme kalitesinin artması, paylaşma ve işbirliği becerilerinin gelişmesi, çocuklukta iz bırakan özel anılar yaratarak duygusal hafıza oluşumunun desteklenmesi hedefliyor.