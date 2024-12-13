Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halkın sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, halkın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla kent genelinde marketlere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Bu kapsamda marketlerde yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçen bazı ürünler tespit edildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işletmelere yönelik tutanak hazırlandı. Son kullanma tarihi geçen ürünler ise kontrollü şekilde imha edildi.

MARKETLERE SIKI DENETİM

Hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarının karşılaştırılması gibi incelemelerde de bulunan ekipler, denetimlerde uygun olmayan ürünleri bulunduran işletmelere gerekli uyarılar yaparak cezai işlem uyguluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin incelemelerin yanında 153 Çağrı Merkezi üzerinden gelen şikâyetler ile de ilgili anlık denetimler gerçekleştiriyor.