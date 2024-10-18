Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde Hatay’da yapılacak olan 12 derslikli okul projesinin tüm maliyetini üstlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da yapılacak okul projesinin tüm maliyetini karşılayacak.

Hatay Valiliği ve Büyükşehir tarafından 26 Ekim 2024 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek projenin maliyeti 77 milyon 892 bin TL olarak belirlendi. 11 Ekim Cuma günü startı verilen projeyle Hatay’ın Kumlu ilçesinde 12 derslikli ve 90 kişilik çok amaçlı salonu bulunan okul, kente kazandırılacak. Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu öncülüğünde toplanan yardımlar da projenin finansmanında kullanılacak.

Hatay Okul Projesi, toplam 2 kattan (zemin ve 1. kat) oluşuyor. Zemin kat 1.146 metrekare taban alana ve okul yapısı da toplamda 2.390 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Okul bünyesinde; 48 metrekarelik 12 derslik, anaokul dersliği, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası, beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idare odası, 90 kişilik çok amaçlı salon, okul aile birliği, zümre öğretmenler odası bulunacak.

ÇEVRE DÜZENLENMESİ DE YAPILACAK

Okul bahçesinde güvenlik binası, tören alanı, 10 araçlık otopark ve çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor. Elektrik tesisatı imalatları ve mekanik tesisatı imalatları gerçekleştirilecek proje kapsamında çevre aydınlatması da yapılacak.

Hatırlanacağı gibi asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Maraş Depremleri sonrasında başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen kentlere destek veren Büyükşehir, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Deprem sonrası Defne ilçesinde kısa sürede hastane kuran Büyükşehir, aynı zamanda çadır ve konteyner kentler kurmuş ve iş makineleriyle bölgede çalışmalar gerçekleştirmişti.