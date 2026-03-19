Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar dahilinde ana arterler, köprüler ve duraklar başta olmak üzere şehir adeta baştan sona temizleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı personelinin görev aldığı temizlik seferberliğinde, özellikle kent içi ana hatlarda yoğun mesai harcanıyor. Ekipler; V kanal temizlikleri, kaldırım üstü ot ve yabani bitki temizliği ile kaldırım ve yol güzergâhlarının yıkanması gibi birçok alanda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda ayrıca yeni hizmete alınan araçlar da aktif olarak kullanılıyor. 3 bariyer temizleme aracı, 3 arazöz, 3 A Takımı aracı, 5 süpürge ve 5 hizmet aracı ile temizlik faaliyetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, bayram öncesinde vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

EKİPLER SAHADA AKTİF GÖREV YAPIYOR

Son günlerde etkili olan çöl tozları ve beraberinde görülen çamur şeklindeki yağışlar, kent genelinde kirliliğin artmasına neden oldu. Özellikle araçlar, yollar, kaldırımlar ve şehir mobilyaları üzerinde biriken toz ve çamur tabakası temizlik çalışmalarını daha da önemli hale getirdi. Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda kent içi ana hatlarda yoğunlaştırılmış temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için sahada aktif görev yapıyor.

Yetkililer, bayram öncesi başlatılan temizlik çalışmalarının bayram sonrasında da periyodik olarak devam edeceğini belirterek, kentin her zaman temiz ve düzenli tutulması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.