TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede geçirebilmesi amacıyla şehir genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kentin dört bir yanında detaylı temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen alt ve üst geçitler, ana arterler, cadde ve sokaklar ile kaldırımlar özel ekipmanlar kullanılarak yıkandı ve temizlendi. Vatandaşların bayram ziyaretlerinde yoğun şekilde kullandığı mezarlıklarda da kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

EKİPLER BAYRAMDA DA SAHADA OLACAK

Büyükşehir ekipleri, Kurban Bayramı süresince de temizlik hizmetlerinin aksamaması için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Belediyeden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilgili birimlerimiz koordinasyonunda şehir genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Ekiplerimiz bayram boyunca da sahada görev yapmaya devam edecek' denildi.