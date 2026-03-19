İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'ndeki atıl alanı kaskatlı havuz, gölgelikli oturma alanları ve peyzaj düzenlemesiyle modern bir parka dönüştürdü. Mahalle sakinleri yeni yaşam alanından memnun kalırken, Şemikler Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik yeni mahalle parkı için de çalışmalar başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki atıl alanları İzmirliler için yeni sosyal alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi Ordu Bulvarı'ndaki boş alanı düzenleyerek ilçeye değer kattı. Çalışmalar kapsamında alana estetik bir havuz, oturma alanları ve peyzaj düzenlemesi eklendi. Sırada Şemikler Mahallesi var.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Bölgeler Şefi Orhan Moroğlu, 'Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi'nde vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Yaklaşık 278 metrekarelik alanda yapılan düzenleme kapsamında yeşil alanlar, kaskatlı havuz, banklar ve ahşap gölgelikler ile mahalleye modern bir dinlenme ve sosyalleşme alanı kazandırdık. Burası daha önce atıl bir durumdaydı ve alanla ilgili problemler vardı. Belediyemizin katkılarıyla bu hale getirdik ve vatandaşlarımız da keyifle kullanıyor' dedi.

Oluşturulan alanın mahalleye değer kattığını belirten Dedebaşı Mahalle Muhtarı Canan Tekdemir, 'Mahallemize yapılan her güzellik bizi mutlu ediyor. Burası çok köhne bir yerdi, bir tarla gibiydi ve Ordu Bulvarı'na hiç yakışmıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Cemil Tugay, mahallemize böyle bir güzellik kazandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya yakışan bir görüntü oldu. Mahalle sakinleri parkı çok kullanıyor ve nefes alacak yer arıyorlardı; çok güzel oldu' dedi.