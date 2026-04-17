KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yol kenarları ve kaldırımlarda biriken çöpler toplanırken, özellikle yaz aylarında hızla çoğalan yabani otlar da düzenli olarak temizleniyor.

Belirli periyotlarla devam eden bu uygulamalar sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken, kent estetiği de önemli ölçüde iyileştiriliyor.

VATANDAŞ DAHA RAHAT HAREKET EDİYOR

Temizlik faaliyetleri sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda güvenlik açısından da büyük önem taşıyor. Temizlenen yol ve kaldırımlar, vatandaşların günlük yaşamda daha rahat ve güvenli bir şekilde hareket etmesine imkân sağlıyor.